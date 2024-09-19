賊潛獨立屋撬夾萬 掠值90萬財物

【本報訊】前日晚上9時許，大埔康樂園路一獨立屋的姓施（67歲）男住戶報案，指發現單位內一夾萬有被撬開痕迹，夾萬內的財物不翼而飛，懷疑遭賊人潛入爆竊。警員接報到場，經初步點算後，相信有兩隻共值約70萬元的手錶、共值約10萬元的金器及約10萬元現金被盜去。執法部門經初步調查後，把案件列作「爆竊」，暫未有人被捕。這已是10日內大埔區發生的第二宗豪宅失竊案。

今年9月7日，大埔滘叠翠豪庭一豪宅單位遇竊，戶主損失50萬元珠寶首飾。其後，社交網流傳懷疑匪徒摸黑潛入單位犯案的「天眼」影片，顯示於當晚8時16分，一名孭背囊、穿深色衫男子鬼祟潛入單位，未幾另一戴鴨舌帽、穿淺色衫男子，提着一個袋尾隨而至。其後，賊匪抬走一個夾萬逃去。

元朗單位7手袋失竊 總值55萬 另外，前日晚上10時45分，元朗落馬洲青山公路-米埔段伊甸雅苑一獨立屋姓梁（36歲）女住戶報案，指返回寓所時赫見屋內有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人潛入爆竊。警員接報到場，經報案人初步點算後，相信屋內有7個總值約55萬元的手袋被盜去，案件同列「爆竊」跟進，暫未有人被捕。