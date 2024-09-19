東呼即應：假大牛攻陷九龍店舖 看清水印金屬線自保

餐廳經理智抗騙徒 東呼即應專家教路 假鈔黨早前在九龍區內多間店舖使用偽鈔，5宗個案共涉款6,400元。涉事餐廳員工向《東呼即應》申訴，騙徒曾兩次上門被拒，惟餐廳仍不慎收到兩張假500元偽鈔，目前用驗鈔機防騙。有專家分享貼士，教路如何分辨真假銀紙，包括透過肉眼看水印、金屬線等防偽特徵，亦要靠觸感及聽聲辨別真偽。

旺角近日有假鈔黨頻頻作案，即使店舖門口有閉路電視（CCTV）拍攝亦照樣以假「大牛」購物，有商戶中招。執法部門於本月6至9日共接獲5宗報案，懷疑有人在九龍區內多間店舖使用偽鈔，並於9日在旺角拘捕一名姓嚴男子，相信與上述案件有關，涉款共6,400元。

中招食肆用驗鈔機看門口 其中一間中招餐廳經理小楓憶述，曾兩度收到同一名男子使用假鈔，第一次收到一張500元鈔票時，對其手感、紙質等已有懷疑，並立刻退回，該男子亦自然地以其他零錢結帳及取餐；豈料他翌日又來光顧，再被店員察覺用假鈔，但由於事發匆忙，未及報警就被他逃離現場。

小楓續指，他詢問附近店舖及從網上社交媒體所見，發現原來很多店舖亦同樣中招，而會計職員將之前收到的鈔票送去檢驗，果真發現收到兩張假鈔，目前餐廳已開始使用驗鈔機「傍身」。早前亦有飲品店公開CCTV片段指，有金髮男「飲過翻尋味」，連續數天以假鈔買飲料，不排除與餐廳行騙的是同一人。

倡多摸紙幣培養手感分辨 70年代曾在銀行工作的金輝錢幣郵票公司負責人陳榮輝則教路，市民可從水印、紙質、浮動式金屬線及右上角圖案4大識別位分辨鈔票真假，特別提到要看到清晰水印，「如果你一照，對水印有懷疑，就九成九都是假的。」他亦提醒，隨着科技進步，肉眼可見的防偽特徵可能隨時被假鈔集團偽造，建議大家多用手摸紙幣培養手感。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人製造、行使或藏有偽鈔均屬犯法，一經定罪，最高刑罰可判監禁14年。《東呼即應》在此提醒市民，若發現假鈔應通知執法部門處理，千萬不要貪新奇而收藏留念。