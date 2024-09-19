上月熱破紀錄 2024年或成歷來最暖

【本報訊】全球暖化影響愈來愈大，天文台表示，全球已經連續第15個月打破單月最高溫度紀錄，美國國家海洋及大氣管理局指，剛過去的8月是有紀錄以來全球最暖的8月，歐洲及大洋洲均雙雙打破8月氣溫紀錄，亞洲的今年8月氣溫紀錄則暫為歷來第二個最熱。相關機構的最新評估指，今年有高達97%機會成為全球歷來最暖的年份。

在本港，繼前日創下歷來最熱的中秋節之後，昨日繼續炎熱，最高氣溫達攝氏32.8度。天文台表示，昨日晚上8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在西沙以西約120公里，預料向西移動，時速約18公里，移向越南中北部。同時，熱帶風暴普拉桑集結在沖繩島之東南偏東約130公里，預料向西北偏西移動，時速約38公里，橫過琉球群島一帶。

下周初或見24℃ 一道廣闊低壓槽會在接近周末至下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。另一股東北季候風預料在下周日抵達華南，下周初至中期，區內天氣稍涼，天文台的9天天氣預測顯示，下周一及周二，本港最低氣溫或降至攝氏24度。