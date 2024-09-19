沙田區中學生繪內地風景 點亮城門河畔燈柱照萬家

【本報訊】多間沙田區中學參與城門河畔燈柱畫創作，中學生以畫作展示各地不同風景，由構思到製成品面世，總共歷時8個月。民政事務總署昨日表示，畫作包含了中國各地的景色及當地的特色文化，市民可以通過畫作加深對全國各地認識。

耗時8個月 展獨特文化 本次城門河畔燈柱畫創作活動，共有23間中學的中學生參與繪畫創作。日前城門河畔燈柱已經在一眾校長、老師、同學及家長，共同的見證下點亮。

該署表示，沙田區中學生以國家各省、直轄市、自治區及特別行政區為主題，用畫作表達各地的地理風景、節慶風俗、飲食文化等，再製作成可旋轉的燈柱畫，沿城門河畔展示。以一幅幅獨具匠心的藝術創作，展示全國各地的美麗景色和獨特文化。