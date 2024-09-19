輔助生育資助名額 下年度加至1500個

【本報訊】本港出生率連年下跌，政府去年推出多項鼓勵生育措施，包括增加公營輔助生育服務名額，當局提交立法會的文件透露，本年度協助有需要人士的體外受精治療的資助服務名額已由往年的1,100個，增加100個至1,200個，下年度將再增加300個，至總數有1,500個資助服務名額。

首次諮詢至治療 輪候4個月 去年公布的《施政報告》宣布鼓勵生育的措施，包括向有生育困難人士提供幫助，醫管局會增加相關體外受精治療的輔助生育公營資助服務名額，在5年內，由當時每年1,100個治療周期，增加至每年1,800個治療周期，增幅超過60%。當局向立法會提交的文件介紹了醫管局最新的服務情況，如2024至25年度相關資助服務名額增至1,200個。考慮到醫生人力、專科培訓等多項因素，醫管局計劃繼續於2025至26年度，再增加300個資助服務名額，積極配合政府加強支援輔助生育的措施。

現時醫院管理局轄下9間公立醫院均設有婦科專科服務，為有需要人士提供輔助生育服務，當中瑪麗醫院、威爾斯親王醫院及廣華醫院可提供體外受精治療服務。截至今年5月31日，獲轉介後至接受生育評估的輪候時間為6至10個月。有需要的夫婦，在首次體外受精諮詢後至接受治療的等候時間，約兩至4個月。