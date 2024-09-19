學生轉介精神科 教育界倡先評估

【本報訊】新學年開學僅半個月，本港已發生3宗學童自殺個案，政府高層日前表示，教育局的「三層應急機制」有改善空間。該機制自去年推出，延期至本年底完結，教育局已委聘顧問檢視機制成效，學界人士認為，當局優化現有機制，增加更多彈性。

建議交專業醫護判定 香港輔導教師協會主席何玉芬昨日出席一個電台節目表示，機制的第一及第二層依靠學校辨識可能需要跟進的學生，學校亦較了解學童需要，求助情況顯示，第二層機制的數字比第三層少，她不認為是學校太過緊張，或者出現濫轉介情況，建議第二層轉介個案至第三層時，先由地區醫療單位專業醫護評估，判定學生的需要，但不建議透過熱線由學校與醫護溝通。

至於第三層機制，她認為有必要保留，可讓有需要的學生得到緊急協助，但細節可以變化及增加彈性。她亦認為要教育家長了解和接納相關機制，同時為教師提供更多培訓。

「三層應急機制」第一層是透過學校的跨專業團隊，檢視校內有精神健康需要的學生的情況，為他們提供協助；第二層是政府組織 「校外支援網絡」；第三層是校長向醫管局精神科，轉介有嚴重精神健康需要的學生。