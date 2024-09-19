內地青年火箭賽 港生總分排第二

【本報訊】航天科技離港人並不遠，基督教香港信義會宏信書院的多名學生7月受邀往青海省茫崖市冷湖鎮參加由冷湖實驗室舉辦的冷湖火箭排行榜「U18 全球青少年火箭發射挑戰賽」，這次亦是本港首度有學校獲邀並參賽。參賽學生與來自全國各地20多所學校的同學同場較量，憑自製火箭獲得佳績，總分在賽事中排名第二。參賽同學認為此行獲益匪淺，校方亦在新學年加強了航天科技課程。

與全國各地逾20校較量 校方指，今次參賽是香港中學航天科技教育的另一次突破。在香港，由於受到地理環境及法規上限制，學生只容許製作水火箭，今次參賽學生有機會在內地航天專家指導及安全的環境下，學習使用固體燃料（火藥）製作火箭並發射升空，亦是全港首批中學生有幸參與此嘗試。校方對學生在賽事獲得佳績感驕傲，並自新學年起加強航天課程。

挑戰賽吸引了來自北京、山東、香港等20多所學校百多名學生參與，屬高水準的青少年航天科技賽事。比賽以火箭發射高度、着陸後的結構完整性及發射後的技術報告作為評分標準。參賽學生Isaac表示：「製造火箭是一個複雜的過程，涉及編寫程式和物理學計算，我們曾出現數次失誤」，在火箭發射前3日，更連續數天不眠不休，他指這次難忘的參賽經歷令他對火箭製作產生濃厚興趣，希望來年有機會再度參與，挑戰更高紀錄。

另一參賽學生Jason亦稱，他們在比賽完結後，繼續向當地的專家請教改良火箭發射高度的方法，並自發動手製作另一支火箭，結果火箭「在深夜11時發射升空，高度達973米！」