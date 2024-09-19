舒適堡接手公司資料不詳 消委會籲苦主觀望

迄收逾4000投訴個案 ¼ 屬6月後簽約求助 本地連鎖健身中心舒適堡宣布暫時全線結業後，消委會已接獲超過4,000宗相關投訴，損失涉款逾億元，當中6月後簽訂合約的求助更有1,021宗。消委會早前已表示，仍未能取得接手經營灣仔分店業務的「HEALTHY」公司資料，昨日依然指沒有下文，3天來毫無寸進，該會直言不理想，建議舒適堡客戶觀望一下，才決定是否轉新公司。有議員表示，當局可根據《商品說明條例》要求新公司提供資料，保障消費者權利。

至今未能聯絡白武士 消委會總幹事黃鳳嫺昨日表示，仍未能取得接手經營灣仔分店業務「HEALTHY」的資料，亦未能聯絡相關公司，形容目前情況並不理想。據以往經驗，接手經營的「白武士」均會積極與消委會聯絡，故建議舒適堡客戶先觀望一下，再評估一下自己的需要，才決定是否轉新公司。

積金局早前表示，舒適堡拖欠今年6至8月份約480萬元的強積金供款及附加費。積金局要求法庭頒令對方支付涉款及訟費，入稟狀指，2024年6月至7月，被告未有為僱員作出強制性供款，涉款共約337.4萬元，遂根據《強制性公積金計劃條例》，入稟高院向被告追討欠款及供款附加費，以及是次聆訊衍生的訟費。

議員促以商品例入手 對於消委會未能取得新公司或新經營者的資料，議員江玉歡早前已指，消委會連新公司的資料也未能掌握、未能聯絡，質疑無法確保消費者利益。她認為，消委會在法例下的權力相當有限及狹窄，事件反映消委會欠缺應有權力。她提出，當局可嘗試根據《商品說明條例》有關誤導性遺漏的條款，要求新公司提供資料，如遭拒絕，可申請強制令。

有工會早前亦指，原舒適堡教練遭欠薪總額至少1,500萬元，數字未計算代通知金、遣散費等，相信確實金額將會更多。對於有傳新投資者會以時薪100元重新聘請教練，工會反指目前康文署教練時薪已有205元，認為100元時薪是侮辱。