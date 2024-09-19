醫健：老有所醫：正向醫學，行為用物質，認知上進心（下）

醫學研究證明，我們正在見證一個劃時代的階段，醫學儀式和背景根據特定的大腦線路「暗示性」和「心靈的力量」激活生化途徑，製造特定化學物質分子助痊愈，並在機械上可以理解。遇事產生意義反應的概念已經發展成為一種「心理神經生物醫學」模型和醫療實踐，該模型為我們提供了關於患者的大腦如何因為習慣意義記憶腦線路，被周圍的心理社會背景人事物觸動神經而指揮身軀細胞行為。天助學自助者，知識是力量建自控信心，愈學健康新知，誘發內部自然自愈力愈大。身不適，安而後能慮，正向醫學在可信的物質支持下，如何啟動心理神經免疫自癒力的實踐方法有5點。