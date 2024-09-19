醫健：老有所醫：正向醫學，行為用物質，認知上進心（下）
醫學研究證明，我們正在見證一個劃時代的階段，醫學儀式和背景根據特定的大腦線路「暗示性」和「心靈的力量」激活生化途徑，製造特定化學物質分子助痊愈，並在機械上可以理解。遇事產生意義反應的概念已經發展成為一種「心理神經生物醫學」模型和醫療實踐，該模型為我們提供了關於患者的大腦如何因為習慣意義記憶腦線路，被周圍的心理社會背景人事物觸動神經而指揮身軀細胞行為。天助學自助者，知識是力量建自控信心，愈學健康新知，誘發內部自然自愈力愈大。身不適，安而後能慮，正向醫學在可信的物質支持下，如何啟動心理神經免疫自癒力的實踐方法有5點。
（A）情緒自我急救
●安神—特定呼吸模式，即時令身體神經信號情緒賀爾蒙免疫系統新陳代謝變化。
●定志（專註力/心）—正常人身不適，想健康卻習慣諗病名字（why）。要認真負責學諗如何健康（how）少諗病，留給醫者諗分類病用物。
（B）凡事學習，轉危為機
●知己，學加法—可信物支持又提醒下，學理科例如心理神經免疫學等知識是力量，建立身體細胞行為自控感自製藥物，寫好自己生命故事劇本。
1.（聽）知；耳聽他言人證為虛，知而不識。識人，人云亦云，以訛傳訛，身體民主。
2.（學）識；眼見科研物證為初步實，思想知 識。識字，觀內，自己負責，自己內心言為信，自信心。
3.（問）明；認真學習多學多問就理解明白。
4.（諗）通（想通）；知己（如何選擇自控）知彼（商品社會大染缸噪音），融會貫通變通。
5.（心慣）信；培養身體健康自控情緒信心、新生命故事術語及劇本。
6.行；用新認知、新術語、新情緒、新細胞行為。
●知彼，學加減法。加文科知識（哲學/宗教/古今智慧/醫療人類學/文學/社會學管理溝通知識CBT，NLP）及案例，理解社會規則及潛規則（俗世蒙塵/例如無意識中假設自己身體只是機器），減先入為主之過量疾病被助商品微觀知識。
●演習。身體掃描、社交掃描。模擬生命人事物逆境，測試情緒反應思路（危或機）。
張錦暉醫生
老有所醫計劃
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