新藥治晚期膀胱癌 存活率增16個月

【本報訊】香港在2021年膀胱癌新症個案為463宗，死亡率為229宗。香港泌尿腫瘤科學會公布調查發現，23%受訪者已屬晚期膀胱癌；逾60%患者不了解自己的治療。有醫生表示，一旦病情進入晚期，5年存活率僅5%。治療晚期膀胱癌的傳統方法包括放射治療、化療及免疫治療，效果未能持續，新一代治療藥物將有效分別提升晚期患者存活率及無惡化存活期達16個月及半年。

無痛尿血尿頻易被忽略 早期膀胱癌最常見的症狀為無痛尿血和尿頻等，由於症狀較為輕微，導致患者容易忽略。香港泌尿腫瘤科學會就膀胱癌患者進行調查，收到了95宗有效回應，發現23%受訪者屬晚期膀胱癌；64.7%患者年齡在70歲以上，逾60%患者對自己的治療並不了解。副會長潘明駿稱，目前應用較多的是化療，但由於膀胱癌患者的腎功能欠佳，患者往往在約一年就身亡。而近年流行的免疫治療成效亦不顯著，治療效果基本與化療無異。

當前推出的新一代治療藥物能有效提升患者存活率及無惡化存活期。潘解釋，新抗體藥物複合體具有3種重要元素，包括抗體、連接子及藥物，當藥物進入人體後抗體能識別癌細胞表面過量表達的抗原，之後透過連接子並釋出藥物抑制癌細胞，他形容猶如「追蹤子彈」一樣。

潘明駿續稱，一項針對曾接受治療的晚期膀胱癌患者的研究顯示，使用抗體藥物複合體的患者相對於化療的患者存活期提升了超過3個月，無惡化存活期則提升了約兩個月。另一項針對未曾接受治療的晚期膀胱癌患者的研究則顯示，接受抗體藥物複合體組別相較於化療組別的存活率提升了約16個月，而無惡化存活期則提升了約6個月。