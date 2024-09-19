葵院床蝨難清 專家料病人或家屬帶入

【本報訊】葵涌醫院4名病人懷疑被床蝨叮咬，亦有多張病床發現床蝨。有專家指醫院床蝨相當難清理，有機會由病人或家屬帶入去，而醫院環境令牠們容易匿藏。有皮膚科醫生表示，被床蝨叮咬後會出現痕癢，一、兩星期會自然康復，提醒別抓破表皮。

葵涌醫院周一接獲報告指續護病房一名男病人皮膚痕癢，懷疑被床蝨叮咬，其後在病人病床上發現床蝨。院方檢查病房其他範圍及病人被服後，在一個已封閉的暖氣槽及另外10張病床上再發現床蝨，同時發現3名男病人懷疑被床蝨叮咬。

有蟲害專家表示，床蝨有機會由病人或家屬帶入去，醫院環境令牠們容易匿藏。床蝨只要在溫度攝氏20幾至30度，即使沒有水都可以生存，牠們大多躲藏在罅隙，即使9個月不吸血也可生存，因此一旦傳入後就可以慢慢繁殖。

至於如何殺滅床蝨，專家指床蝨通常在攝氏60度以上就會死亡，蒸氣會滲入罅隙，將床蝨熱死。但這一工序較繁複和困難，所以要做幾次才見效。

囑患者勿抓破表皮 被床蝨叮咬後會出現痕癢，通常一、兩星期就會自然康復，有醫生提醒千萬別抓破表皮，否則有機會引致皮膚發炎。個案嚴重時會細菌感染，引致發炎、紅腫等，有機會需要服用抗生素。