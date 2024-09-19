3日再添13症 迄40人中招 乙鏈適應性強 暖化助孳長

【本報訊】全港十八區均錄得侵入性乙型鏈球菌個案，過去3日再多13宗，感染群組增至40人，當局已到長沙灣淡水魚批發市場採樣化驗。有傳染病專科醫生指，全球暖化、氣溫上升造就有利條件予細菌繁殖，凸顯了細菌對惡劣環境的適應性，以及該菌致病性相對較高，當局抽查環境樣本，特別是養魚地方等，希望可及早知悉相關入口的活海鮮，特別是淡水魚是否有機會已受污染，提醒市民切勿徒手觸碰未煮熟的海鮮。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日接受電台訪問時表示，進食未煮熟淡水魚或皮膚表面有傷口下接觸淡水魚，均有機會感染侵入性乙型鏈球菌，目前個案中並沒有病人從事魚販或養魚工作，相信是因為魚販處理淡水魚時會穿上保護衣和戴手套，反而一般市民需要更加注意，提醒買魚的家庭主婦、傭工，甚至是廚師，切勿徒手觸碰活海鮮、淡水魚，甚至是魚市場的水，若必須接觸一定要戴上手套，尤其如果指甲有倒刺或外露傷口，則必須要包紮好才進行近距離接觸。他亦建議當局抽查繁殖或進口海鮮樣本，及早找出受感染的魚類。

倡飼養場批發點加強防控 港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在訪問時表示，現時多個街市的淡水魚均出現病菌，相信在飼養和批發層面已出現問題，認為當局應加強防控，特別在夏天時進行針對性監測，及早提醒市民。他指，基因序列型283的乙型鏈球菌（ST283）會攻擊人的關節，感染者關節會出現腫脹和發炎，亦有部分人會出現腦膜炎，導致神志不清、昏迷、頭痛等，病徵較嚴重，建議市民處理生肉時要多加注意。