港大研發 連續血糖監察系統 紓患者篤手指疼痛

微針陣列設備 冀革新糖尿護理 傳統驗血糖讀數需要抽取血液（俗稱篤手指），對於要經常監察血糖變化的患者，這種監測血糖的方法，有時為患者帶來疼痛和不便。港大工程團隊研發一種連續血糖監測系統（CGM），新系統設計針對現有創入式穿戴器需植入探針至皮下組織作監測，可減少病人的疼痛感和不適，新系統有望革新糖尿病的護理方式，研究成果亦已在學術期刊《科學進展》發表。

夥拍浙江廣州團隊開發 由香港大學（港大）工程學院、港大李嘉誠醫學院、浙江大學及廣州醫科大學組成的跨學科研究團隊開發的新型連續血糖監測系統名為OECT-CGM，應用新興有機電化學晶體管（OECTs）技術開發，是一種全集成微創系統。

大小如硬幣 穩定緊貼皮膚 港大電機電子工程系張世明表示，新開發的CGM系統結合了最先進的生物傳感器、微創工具和水凝膠。新系統大小如硬幣，包括一個微針陣列，用於微創皮下血糖取樣，設計針對現有創入式穿戴器需植入探針至皮下組織作監測，可減少病人的疼痛感和不適，水凝膠傳導層黏彈性和高擴散能力令設備緊貼皮膚，確保使用過程中穩定且有效。

研究團隊指全集成微創OECTs系統創下高靈敏度紀錄，在大鼠測試，新型連續血糖監測系統的表現可媲美市場上商用穿戴式連續血糖監測器，相信他們的工作將推動現有可穿戴生物傳感器，特別是在具有挑戰性和複雜的生物環境中的發展，例如應用於改善表皮穿戴傳感器在嚴重運動偽影和環境噪音影響下的表現。團隊將進一步完善系統並探索其在不同場景下的應用潛力。