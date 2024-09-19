港鐵無名英雄肩負鐵路安全重責 45年來默默工作確保乘客「平安」

一輛列車得以在鐵路路軌上馳騁，背後依靠着無數鐵路工程人員各司其職，確保鐵路安全、乘客「平安」。今年是港鐵通車45周年，兩名在1979年通車前已加入當時地下鐵路公司的員工「平哥」和「安哥」，45年來一直擔起鐵路的維修保養重責，以確保鐵路安全為使命，各自在不同崗位專業分工，平哥會為列車車轆打磨，讓列車行駛順暢；安哥負責高壓電保養及檢測，維持列車及車站供電。兩人以鐵路安全為使命，45年來合作無間，確保每一位乘客「平安」。

「平哥」陳德平及「安哥」張錦安兩人均於1979年加入公司成為技工學徒同班同學，自此投身鐵路行業，一直默默工作45年。「平哥」憶述「當年咁大個仔第一次去面試，唔知做得好唔好，冇幾耐喺屋企收封信取錄咗。回想當時公司所有設備都好新好先進，訓練期間導師真係好有心機教我哋！」二人「學滿師」後，分別負責鐵路系統的「機械」及「電力」維護，現時分別任職鐵道車輛維修部高級技術員，及基建維修部技術主任。

「平」機械「安」電力 保順暢穩定 「機」、「電」維護都是鐵路服務不可或缺的部分，鐵路工程人員的工作絕不輕鬆，「平安」二人都經歷過不分晝夜、風雨不改的維修工作。「平哥」其中一項專業，是為監督操作地下車輪車床，為列車車輪打磨，讓列車行駛順暢、乘客旅程舒適；「安哥」多年來涉獵不同維修崗位，現時負責高壓電保養及檢測，為設備安排資產更新，維持列車及車站供電穩定。

「平安」二人45年來始終如一，以專業精神及對鐵路行業的熱誠，守護鐵路平安，同時亦不斷學習和提升自己，以確保技能與時俱進。其中「平哥」更透過參與公司計劃，提出提高同事工作安全的方案，獲管理層認可。二人45年均盡忠職守，不僅為了工作中守護鐵路安全、乘客平安的使命，亦因公司及同事間濃厚的人情味，讓二人多年一直以專業奉獻。

服務45年 同以「安全」為使命 「安全第一」是港鐵公司最重視的原則，「平哥」及「安哥」堅持服務鐵路45年，兩人累積45年經驗，是公司、也是鐵路行業的「瑰寶」。他們由當年的學徒到如今成為了「大師傅」，值得傳承下去的，不僅是他們累積已久，解決種種鐵路疑難或應付突發情況的寶貴經驗，更包括他們默默耕耘，在鐵路背後付出的敬業樂業精神。

45年過去，兩人當年在地下鐵路通車前曾獲安排試坐「白頭車」，如今見到復刻主題列車，不禁回想起40多年前的第一代載客列車。他們笑言當時車廂對坐的尷尬情景仍歷歷在目，「我哋全部學徒都好興奮，入到車廂周圍望。最深刻當時車廂天花都係橙色，好少見。加上長櫈乘客要對望，當時真係好尷尬！」45年後的今天，鐵路已成為人人熟悉的交通工具，當天的「尷尬」也成了時代變遷的另類見證。

「平安」二人與港鐵一同成長，回望45年的進步及發展，作為港鐵公司一員亦深感自豪，與有榮焉。「安哥」最後表示，「希望可以將經驗同知識帶畀新同事，真正做到一代傳一代，薪火相傳！」