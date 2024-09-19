燒味場聘假難民黑工 入境處聞風迅即行動

深夜製作噪音嚇怕 衞生環境奇差 假難民為禍本港，不少滯留人士更打黑工。本報獲悉，入境處日前直搗屯門一燒味製作工場，該場所疑聘用多名非法勞工包括假難民，行動中，入境處共拘捕5人，包括3名中國籍男子及兩名越南籍男子，當中一人持有「行街紙」，該處不排除有更多人士被捕。

入境處周一（16日）突擊搜查目標食物工場，拘捕5名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工年齡介乎32至49歲。當中一名男子持有「行街紙」。該處指，案件仍在調查中，不排除有更多人士被捕。

據了解，相關食品工場位於屯門南豐工業城第一座，每晚深夜至凌晨時分便製作燒味，行動中產生噪音、氣味等，對附近造成滋擾，更被發現聘用黑工、衞生不佳等。入境處接獲報案後，迅即採取行動。

去年拘484黑工 多屬假難民 該處強調，一直致力打擊非法勞工活動，以維護本地就業市場穩定以及保障勞工權益，對所有違反入境條例罪行的舉報均會嚴正及從速處理，並會因應不同的情況採取適當的行動，打擊有關違法犯罪行為。該處又指，「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。」

資料顯示，獲擔保外出而獲發行街紙的非華裔人士，大部分為免遣返聲請人，2023年有484人因涉嫌非法受僱而被拘捕，而2024年（截至3月底）則有73人。