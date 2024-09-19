大坑舞火龍落幕 市民期待明年再來

【本報訊】一連3晚的大坑傳統舞火龍於昨晚來到最後一晚，活動於晚上7時30分至10時30分舉行，火龍先於大坑蓮花宮參拜及開光，插上長壽香後，火龍順時針在大坑一帶巡遊，途經浣紗街、銅鑼灣道等，更有約100位小朋友亦將合力參與舞動約一萬顆LED燈點亮的小火龍，與傳統火龍同場亮相。昨晚繼續有大批市民捧場，不少人都表示不捨，明年會再來欣賞。

火龍相關文創商品受歡迎 而前晚因天雨關係，火龍進入維園後遲遲未能進行潛花掛紅儀式和插香，到約11時雨勢減弱才開始表演。昨晚則天公作美，舞火龍活動得以順利進行，游走大坑各處，為觀眾及街坊帶來祝福，舞火龍健兒亦有將身上一萬多支香派予圍觀民眾，寓意帶來幸運及健康。

去年10月開放的大坑火龍文化館外亦有擺放毛巾、環保袋、磁石貼等火龍相關的文創商品，大坑火龍文化館營運總監湯錦權指出，很多人對非物質文化遺產相關的文創項目都很留意，令人鼓舞，亦樂見觀眾看完舞火龍後，都會順道過來買紀念品。