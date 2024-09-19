大坑東邨停食水 居民度難忘中秋夜

【本報訊】中秋節當日（17日）傍晚，石硤尾大坑東邨忽然停水，食水供應至昨日仍未完全恢復。水務署解釋，由於棠蔭街地下水管滲漏，導致該邨共9座住宅大廈的食水供應暫停，已派出食水車及儲水桶到受影響屋邨。經過工程人員搶修後，大坑東邨其中7座屋邨已陸續恢復食水供應，但東怡樓和東健樓未能恢復供水，該署已在大廈外接駁水箱，居民直言無水用很不方便，大感無奈。

2大廈昨仍未恢復供水 昨日下午約5時左右，大坑東邨停放水車的地方仍有不少居民取水，基本上毋須排隊。住客李先生表示，在中秋節當日下午4時起「已無水用」，當日十分炎熱，他們見樓下有水車到場，已到樓下取水煮食和洗澡，幸好翌日清晨5時已見恢復供水。

另居住東怡樓的李女士則帶同水桶到水車自行取水，她稱未見到有人幫手取水，大呻「唔方便，無辦法」。

停水期間，房屋署曾夥拍關愛隊向有需要特別照顧的住戶提供支援，包括上樓向住戶派發飲用水及餅乾，為有需要居民解決燃眉之急；亦在未恢復供水的兩座大廈地下大堂設置臨時櫃位，準備飲用水以供居民取用。