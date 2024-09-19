首8月2950萬人次訪港 近8成內地客

【本報訊】經濟低迷，政府推出不少措施吸引遊客。旅發局昨公布本港上月錄得近445萬訪港旅客人次，比去年同期上升9.2%，當中半數為過夜旅客。今年首8個月共錄得超過2,950萬訪港旅客人次，按年增加約44%，其中訪港內地旅客佔2,294萬人次，非內地旅客錄得658萬人次，按年分別多約39%及63%。該局又指10‧1假期將有連串慶祝活動，包括無人機表演、「幻彩詠香江」特別版、廟街夜市優惠及全港電車免費乘車日等。

旅發局指上月內地旅客近366萬人次，按年升6.6%；非內地旅客超過79萬人次，按年增23.4%。累積計算，今年首8個月共錄得超過2,950萬訪港旅客人次，按年增加43.7%，其中，內地旅客近2,300萬人次，按年增38.9%；非內地旅客錄得約658萬人次，按年增63.5%。

為迎接10‧1長假期，旅發局加強在內地市場的宣傳推廣，將會推出多項活動及優惠，其中下周六（28日）晚上8時，在灣仔海濱率先舉辦「香港馬騰盛世」無人機表演，呈現多個具有香港本地特色的場景，同時融合著名藝術大師徐悲鴻的代表作。

整個10月每晚8時亦會安排上演「幻彩詠香江」特別版，設置更多光束燈加強燈光效果，並於維港兩岸多幢大廈屏幕，加入動態圖案，而下月26日部分參與匯演的大廈會加插樓頂煙火效果，為市民及旅客帶來更具動感體驗。

廟街夜市食檔推消費優惠 除表演活動外，旅發局亦會推出折扣優惠，如「食聚廟街」夜市食檔將於10月1日至7日期間推出消費優惠，市民及旅客購買指定美食，可享75折優惠；而10‧1當日，旅發局亦贊助香港電車舉辦電車免費乘車日，全港市民及旅客當天可無限次免費乘搭電車遊港島。

旅發局與內地「高德地圖」合作，共同推出的暢遊香港計劃，透過獎賞鼓勵旅客游走各區，刺激消費，「高德地圖」會向旅客派發總值超過港幣1,000萬元「Call車」獎賞，旅客即日起至下月7日，於「高德地圖」手機應用程式內搜尋「遊香港」，即可免費領取港幣180元的「Call車紅包」及享有車費8折優惠。