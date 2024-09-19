假日人流如平日 銅鑼灣未見擠擁

【本報訊】中秋假期為港人昨日帶來一日假期，內地居民雖有一連3日假期，但昨日下午銅鑼灣一帶依然人流不多，不論本地市民或旅客量均與平日無異。有市民認為，不少港人選擇中秋假日北上消費，令香港街上人流減少。亦有來自澳洲的遊客指，在香港過中秋節的氣氛不錯。旅遊業者則指今個中秋有助吸引短途客。

有內地留學生日前觀賞「LED舞火龍」，認為表演相當精彩，又指本港中秋節日氣氛較內地重，舉辦的傳統活動亦較多。有內地旅客則觀賞了日前的中秋無人機匯演，當日雖然有下雨，仍指沒影響整體氣氛。

10‧1酒店房價輕微上升 旅遊促進會總幹事崔定邦就指，他經營的精品酒店於中秋3日假期入住率比平日或特別假期好，主要吸納短途客，相信多來自大灣區或數小時車途的地方，在港停留一兩日，甚至即日往返。他又提到，今年「10‧1」內地將有7日長假期，預計可以吸引更多中長途旅客，暫時10月1日單日的酒店預訂情況理想，部分酒店房價格亦有輕微升幅，較平日高約一成。