要聞港聞

北上過節仍見熾熱 港餐飲生意未止跌

由周末起計至中秋節，5日內有超過158萬人次港人出境。 由周末起計至中秋節，5日內有超過158萬人次港人出境。
由周末起計至中秋節，5日內有超過158萬人次港人出境。
5日158萬人次出境 較去年多近兩成
中秋節假期結束，昨晚大批港人自內地返港。本報翻查港人於中秋假期北上的統計數據，發現今年北上過節的人次創近年新高，以中秋節前後連周末的5日出境人次計算，今年共有超過158萬人次的港人在節前出境，去年雖然是疫後復常的中秋節，但中秋節前後5日亦只有136萬多人次出境，今年的北上人次較去年多逾22萬。有餐飲業代表指出，港人北上消費令今年中秋節生意較去年跌逾一成，半個月後便是10‧1假期，業者對屆時的餐飲業表現亦態度審慎，恐會較去年差。
中秋節是一家團聚的時刻，港人向有趁假期回鄉過節的傳統，部分家庭為了齊人更會提早做節。翻查出入境人次統計，港人中秋節北上熱潮自上周五（13日）已揭幕，當日有超過34萬人次港人出境，較對上一個周五（6日）的逾18萬人次多出近16萬，增幅達87%；當中又以羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站最多港人出境。
節慶活動 僅當區可受惠
而中秋節當日（17日），再有近30萬人次港人出境，較對上一個周二（10日）的24萬再多逾5萬人次。若果由上周五起計至中秋節的5日內，共有超過158萬人次港人出境（見表）。
去年亦有大批港人北上過節，而去年中秋節是9月29日（星期五），由於10‧1當日是星期日，10月2日為10‧1假期翌日，大批港人打工仔去年中秋連10‧1可放4日長假。若由去年中秋前夕、即9月28日起計至10月2日，5日內有逾136萬人次港人出境。與今年中秋節前5日的港人出境人次相比，今年明顯較去年多逾22萬人離境，足見港人北上是一年更比一年熱。
香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，中秋節檔期，餐飲業的本地客佔餐飲生意約九成，由於大量港人北上消費，內地遊客來港消費力又人均減弱約兩成，故今年中秋生意較去年下跌超過一成。他又提到中秋舞火龍及無人機表演等活動，只對當區生意有幫助，其他地區則較淡靜，望政府推出活動，吸引港人留港消費。
展望10‧1長假 未許樂觀
10‧1長假將至，黃家和表示，去年10‧1當日業界生意逾3億元，基於現時經濟狀況，加上內地及本港企業飲宴活動圍數縮減影響，預期今年數字或有所縮減。
中秋節前後過去兩年出境人次比較中秋節前後過去兩年出境人次比較
中秋節前後過去兩年出境人次比較
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc