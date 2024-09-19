北上過節仍見熾熱 港餐飲生意未止跌

5日158萬人次出境 較去年多近兩成 中秋節假期結束，昨晚大批港人自內地返港。本報翻查港人於中秋假期北上的統計數據，發現今年北上過節的人次創近年新高，以中秋節前後連周末的5日出境人次計算，今年共有超過158萬人次的港人在節前出境，去年雖然是疫後復常的中秋節，但中秋節前後5日亦只有136萬多人次出境，今年的北上人次較去年多逾22萬。有餐飲業代表指出，港人北上消費令今年中秋節生意較去年跌逾一成，半個月後便是10‧1假期，業者對屆時的餐飲業表現亦態度審慎，恐會較去年差。

中秋節是一家團聚的時刻，港人向有趁假期回鄉過節的傳統，部分家庭為了齊人更會提早做節。翻查出入境人次統計，港人中秋節北上熱潮自上周五（13日）已揭幕，當日有超過34萬人次港人出境，較對上一個周五（6日）的逾18萬人次多出近16萬，增幅達87%；當中又以羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站最多港人出境。

節慶活動 僅當區可受惠 而中秋節當日（17日），再有近30萬人次港人出境，較對上一個周二（10日）的24萬再多逾5萬人次。若果由上周五起計至中秋節的5日內，共有超過158萬人次港人出境（見表）。

去年亦有大批港人北上過節，而去年中秋節是9月29日（星期五），由於10‧1當日是星期日，10月2日為10‧1假期翌日，大批港人打工仔去年中秋連10‧1可放4日長假。若由去年中秋前夕、即9月28日起計至10月2日，5日內有逾136萬人次港人出境。與今年中秋節前5日的港人出境人次相比，今年明顯較去年多逾22萬人離境，足見港人北上是一年更比一年熱。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，中秋節檔期，餐飲業的本地客佔餐飲生意約九成，由於大量港人北上消費，內地遊客來港消費力又人均減弱約兩成，故今年中秋生意較去年下跌超過一成。他又提到中秋舞火龍及無人機表演等活動，只對當區生意有幫助，其他地區則較淡靜，望政府推出活動，吸引港人留港消費。

展望10‧1長假 未許樂觀 10‧1長假將至，黃家和表示，去年10‧1當日業界生意逾3億元，基於現時經濟狀況，加上內地及本港企業飲宴活動圍數縮減影響，預期今年數字或有所縮減。

中秋節前後過去兩年出境人次比較