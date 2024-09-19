觀塘海濱蠟漬鋪路 食品包裝燈籠殘骸滿布 歡度中秋垃圾留 缺德市民認真醜

【本報訊】中秋月下共歡聚，節後公園堆垃圾。本港多個公園及海濱長廊昨早垃圾滿布，部分整潔的階磚及角落被人遺下煲蠟剩下的大堆蠟漬，清潔工人忙於剷蠟。康文署雖一再警告市民勿在該署轄下場地或公共場所亂拋垃圾，否則可被罰款3,000元，但警告明顯被忽視。

昨日清晨，本報記者直擊熱門賞月地點觀塘海濱花園，發現海濱長廊被人遺下大量垃圾，有疑似煲蠟後的棄置物，有垃圾堆放在桶邊，有垃圾桶滿瀉。各類中秋節食品及用品的包裝、燈籠殘骸等被丟了一地，海旁及草地亦有。清潔工忙於打掃「戰」場。

清潔工：最多垃圾的一天 西九文化區藝術公園亦有中秋活動，大批市民賞月過後同樣遺留不少燈籠殘骸、螢光棒、汽水罐、飲品樽等，現場多個垃圾桶也滿瀉。有清潔工表示，昨早7點半開工，由於垃圾量太多，要暫停原來負責的工作，並指自己在西九工作近半年，昨日是他見過最多垃圾的一日。

康文署近日頻呼籲市民，歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲螢光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。在康文署轄下場地（包括公園、泳灘及燒烤場）亂拋垃圾可被罰款3,000元，煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000元及監禁14天。但大量節後垃圾反映公眾教育仍需加強。