雷厲做騷打擊一時 故態復萌難根治

【本報訊】政府在2022年8月中推出「打擊衞生黑點計劃」，但黑點的數量由最初的663個增至738個，上升超過一成。政府在今年6月稱九成衞生黑點情況已「大為改善」，然而黑點卻不斷「翻發」，例如上月在土瓜灣後巷發現有大量建築廢料及放置至少兩年的電單車。

本報揭土瓜灣後巷廢料堆積

本報記者上月曾到鴻光街與永耀街的一段私家巷視察，發現該處被人圍上鐵絲網佔用。狹窄的通道兩旁更滿布雜物，包括植物盆栽、梳化、沙煲、磚頭和卡板等隨處可見，另有疑似報廢的機器、盛滿污水的水桶和車胎及沒蓋好的貓糧。雖然中華大廈旁的私家巷有禁止放置雜物的標語和告示，但仍有人棄置建築廢料和殘羹剩菜，發泡膠箱堆積如山。食環署曾解釋，該處屬私人地段，業權擁有人須負責有關私人地段內的清潔工作，署方會在資源許可下提供一次性的潔淨服務。