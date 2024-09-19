獨家報道：垃圾堆山執法手軟 衞生黑點掃不完

屯門新墟街市一帶 發泡膠紙箱亂擺 社會上不少聲音批評政府打擊「衞生黑點」不力、愈「瞄」愈黑，黑點愈打愈多，更反覆惡化。繼早前土瓜灣後巷被發現再有建築廢料及棄置電單車堆積後，有議員再發現屯門新墟街市附近街道「故態復萌」，街上遍布發泡膠箱、紙皮箱和水果包裝等，堆積的垃圾甚至比路人高。該議員形容情況「不堪入目」、「無王管」，建議政府提高罰款同時亦要加強執法力度，避免市民鬆懈。食環署回覆查詢指今年曾在該處聯同執法部門進行52次行動，曾發340張移走障礙物通知書。

堆疊比路人更高 電箱幾沒頂 最近發現「翻發」的衞生黑點為屯門新墟街市一帶，附近有肉檔、燒臘店、糕點舖、菜檔等餐飲及食材店。街市附近發泡膠箱等垃圾堆積如山，較路人還要高，而電話亭及電箱亦幾乎沒頂。「垃圾山」中夾雜着紙皮箱，發泡膠水果包裝散落一地。

本報記者昨日到現場視察，電話亭、電箱已重見天日，附近發泡膠盒及紙皮箱被整齊疊起、高度與電箱相若。附近有數架手推車載有大量發泡膠箱和紙皮箱；地上仍有多堆垃圾堆積，一大片街道已被垃圾佔據。該路段人頭湧湧，是不少居民買餸或通往行人天橋的必經之路。現場部分垃圾被圍上封條，有執法人員在旁觀察。

被轟「無王管」 促增票控力度 對於垃圾堆積問題，議員周浩鼎說該處長期是衞生黑點，在政府推行計劃前已曾多次反映。他補充早前經執法後，該處曾變得清潔整齊，但最近一個月又故態復萌，形容情況「不堪入目」、「無王管」。他說將會與部門溝通，促其嚴肅處理及恢復恒常執法。

去年底亂拋垃圾罰款已倍增至3,000元，周浩鼎指在有相關法規的配合下，部門應加強聯合執法、長期杜絕衞生問題「翻發」。他指出，假如減低執法力度，市民或會放鬆警惕、以為在該處亂拋垃圾「無乜所謂」，指出只要加強執法就能令情況改善。

食署：街道管理涉多部門職權 對於上址垃圾滿街，食環署回覆本報查詢表示，今年曾聯同執法部門在該處就店舖阻街等違規情況共進行了52次聯合執法行動。署方補充，曾向店舖阻街者共發出10張定額罰款通知書和作出11宗檢控，亦向非法販賣及造成阻街者共提出8宗檢控，向亂拋垃圾違例者共發出81張定額罰款通知書，以及向妨礙街道清掃者發出340張移走障礙物通知書。

食環署指有安排承辦商每日提供街道潔淨服務，但店舖非法佔用公眾地方造成阻礙屬街道管理問題，涉及多個政府部門的職權範圍。署方解釋，不同部門可按其職責範圍採取執法行動，其主要工作是保持環境衞生，會優先處理涉及非法販賣或妨礙該署執行街道清掃工作的個案。若發現店舖違例擴展營業範圍，如把物品擺放在行人路、涉及非法販賣活動或妨礙街道清掃工作，食環署人員會按現場實際情況採取執法行動，包括發出定額罰款通知書或提出檢控。記者林隆輝