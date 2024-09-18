笑看天下：花好月圓惜市道濕滯

今夜月圓人盡望！花好月圓，可惜股市不濟、樓市疲弱，百業蕭條，只感到日子愈來愈難過。有分析指經濟不景氣，其中一個主因係樓市持續下滑，即使港府年初撤銷辣招亦無補於事，形成「負財富效應」，咁濕滯嘅環境及氛圍，市民邊會有消費意欲；正如本報「產評」一語中的，港府常說要轉型，卻未有善用公帑提供有效的產業規劃、資源統籌與服務支援；常說致力吸引新企業與資金流入，但至今成效未見顯著，經濟愈救愈殘。唉！經濟積弱若成常態，更大禍患只會在後頭！

事實上，內地訪客來港，即使略有增加，可惜消費已不如往昔，佢哋但知窮遊，也就難怪零售、餐飲、酒店都嗌救命，據悉尖沙咀一帶酒店房價較去年同期下跌12%，銅鑼灣區嘅跌幅更達20%，依然入住率低。由於匯價原因，香港相比鄰近日本、南韓、台灣及泰國等吸引力驟降，不少內地人選擇出國外遊，都未必揀香港。反而港人北上仍然係大趨勢，北上多而南下少，香港各行各業自然冇運行！

飲食業市道亦慘情，行內人透露，剛過去的周末，中式酒樓訂枱按年減少10%至15%，相信主因係經濟情況欠佳。而上環啲海味舖，據悉生意亦相當差，貴價食材如乾鮑、花膠亦乏人問津。這現象，其實與本港近幾年有大批中產移民他方有關，佢哋係本港一群具實力消費者，而港府即使推出各項吸引專才及外企來港發展，顯然仍未能完全彌補這缺口。再講，飲食業難捱，除咗港人北上吃喝玩樂，更攞命嘅係難敵貴租，即使有名人加持都要結業。加上有些食店不自愛，竟毫不注意衞生，任由老鼠闖廚房開餐，咁搞法，任你是乜芝蓮幾多粒星都好，你請我，老朽都唔會去喇！