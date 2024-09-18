撥亂反正：戲子總統無法亂來

上回講到，烏克蘭「戲子總統」澤連斯基不斷哭求美西方解除限制，讓烏軍使用北約提供的導彈等遠程武器，直接攻擊俄羅斯本土的軍事設施，以便一旦「狂人」特朗普重新上台，以及歐洲諸國因莫財或國內右翼壓力而終止俄烏戰事之前，為自己爭取更多的戰績與談判籌碼。

不過，據報美國總統拜登日前與英國首相施紀賢會談時，表明現階段無意解除美援武器的使用限制，但可考慮放寬涉及美國技術的其他北約國武器的規限。言下之意，英、德、法等歐洲國家，可自行決定是否批准烏軍使用貼上他國標記，但實際上來自美國的武器攻俄。若俄方因而視作宣戰並進行報復，美國也可宣稱與自己無關。施紀賢雖然缺乏外交經驗，但也不是呆子，對拜登的建議不以為然。

財到光棍手，一去無回頭，美西方提交了給烏克蘭的武器，如何確保「戲子總統」不會為了一己私利而亂用呢？這令人想起在烏軍不顧美西方反應入侵庫爾斯克後不久，一架烏方F16戰機被擊落的事件。官方宣稱戰機是在執行攔截俄軍導彈及無人機行動中被擊落，機上一名烏軍王牌飛行員即場死亡，但未有說明戰機到底是被哪一方及甚麼武器擊中，甚至連戰機是來自哪一個北約國家都沒有交代。有當地議員聲稱戰機是被己方炮火擊落，有說是美方提供的愛國者防禦導彈。

刀劍無眼，自家戰機被己方的防禦導彈擊落，其實也非罕見，但各方神神秘秘的回應則惹人猜疑。是否美國在供予烏方以至其他國家的美製武器中做了手腳，一旦出現有違美國利益的事情，有關系統就會失控、失效、甚至互相攻擊？若澤連斯基繼續亂來，下次被美製導彈誤炸的可能就是烏克蘭總統府。