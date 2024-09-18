自成一家：消耗戰更有利美國

烏克蘭軍隊早前閃電式入侵俄羅斯的庫爾斯克地區，一度殺得俄國措手不及，但俄軍在站穩陣腳後，近來已逐步收回失地並在戰場佔據優勢。烏軍能否獲准使用西方的遠程武器以打擊俄羅斯腹地目標，成為了今後俄烏戰爭走向的關鍵之一。不過，美國政府一直未有正面回應會否向烏國提供遠程巡航導彈，畢竟這涉及到複雜的地緣政治考慮。

烏克蘭由於沒有遠程導彈，在過去逾兩年的俄烏戰爭中一直遭到不對稱打擊。假若烏軍引入遠程巡航導彈，將可以打擊俄羅斯境內的關鍵目標如軍事設施、指揮中心和後勤補給線等。這對烏克蘭來說具有重大的戰略意義，能夠迫使俄羅斯更加謹慎行事。但美國向烏克蘭提供遠程導彈的話，也會帶來不少弊端。首先，遠程導彈的飛行距離遙遠，無法避免被俄國預警系統發現，並且有充足時間進行攔截。換言之，遠程導彈只能起到一定威懾作用，未必可改變戰局。

此外，普京已對美國劃下紅線。如果西方允許烏克蘭使用遠程武器襲擊俄羅斯，意味着與俄國正式開戰。俄羅斯的報復手段可能包括襲擊俄國附近的英國軍事資產，甚至是進行核試。烏克蘭獲得遠程導彈，既起不到實質作用，反而有機會觸發歐美與俄羅斯大戰，這並不符合美國的利益。所以華府對烏國的請求至今仍然不置可否。

俄羅斯整體力量不如歐美陣營，普京政府為了贏下俄烏戰爭，已經付出沉重的代價，無論俄烏戰爭最後出現怎樣的結局，未來肯定會元氣大傷。對於美國來說，不一定要在正面擊敗俄軍，通過消耗戰迫使俄軍在久戰不勝的情況下出現內部矛盾，導致普京下台，是目前最有利的策略。一旦普京被逼急了作出魚死網破的行為，反而不利歐美。