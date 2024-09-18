冰鑑春秋：台灣司法已成笑話

台北地檢署偵辦柯文哲案，特定媒體卻好像請了檢察官當特約記者，每日一爆，天天巨細無遺地講述偵辦進度，令輿論大嘩，質疑公然違反偵查不公開。為此，北檢被迫分三波約談媒體，聲稱要偵辦是否有人洩密。沒想到最後一位被約談的記者上午9時30分進入北檢，中午時分，北檢就發出聲明稿，宣稱經過調查，記者報道內容與卷證諸多不符，顯然並非來自北檢，足認本案偵辦團隊絕無洩漏偵查內容之情事，要求外界勿再以臆測、捕風捉影的方式，指摘北檢違反偵查不公開。

這種自己偵辦自己，火速自證清白的荒唐模式，連素來幫綠營護航的律師都看不下去，嘲諷地說：「也可以找民眾黨來查柯文哲。」北檢這種唾面自乾、好官我自為之的作法，讓台灣的司法不折不扣地成為笑話。

明眼人都知，若真想調查是否有人洩密，正常人都知道該找其他與本案無關的單位進行偵辦，怎會交給北檢自己調查？而過去5年，法務部有7,255件偵查不公開檢討案，最後進行處分的居然只有15件！顯然在台灣，偵查不公開根本就形同虛設，檢察官利用媒體放風聲帶風向，早已成為慣例。台灣的檢察官似乎不透過媒體操弄司法案件，基本上已經喪失了辦案能力！試問在這樣的狀況下，人民要如何相信司法？

北檢以為傳喚幾個記者，發了一篇自清的新聞稿，就可以讓事件平息。但事實是北檢等於赤裸裸地將台灣司法的惡習呈現在社會大眾眼前，讓民眾深刻了解，台灣的檢察官幾乎全是一群不知羞恥的惡棍。這種作法必然會產生的後果，就是無論最後司法審判結果為何，必將落入信者恒信、不信者恒不信的困境，最後只會加大社會內部的撕裂與衝突，司法的威信，自然也就蕩然無存了。