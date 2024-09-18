橫眉冷看：就是要讓對手難堪

說不定往後每年到了8、9月間，中國電訊設備商華為都會形成慣例，主動放出大招，既為國家爭氣，也讓對手難堪。美國商務部長雷蒙多聲稱，幾乎每天醒來，都想着如何去壓制中國科技產業的成長，而禁運高端晶片，是其中最重要的一環，她一度以為成效顯著，華為再也生產不出高端手機。

詎料在去年8月，雷蒙多訪華期間，華為突然推出全新手機，搭載了表面上是7納米，據說實際效能達5納米的晶片。這種高端產業，中國如何能夠製造出來，至今仍是個謎，但此舉一出，就讓美國商務部以至整個科技界，猶如捱了一記重拳，如今事隔一年，仍在隱隱作痛。

到了今年9月，乘着美國蘋果公司推出新手機之際，華為又橫空而出，開售全球第一台三摺手機。這款手機可以摺疊再摺疊，收起來的體積跟普通手機相近，拉開來就是一部小型平板電腦。該手機售價昂貴，每台折合港幣要兩萬多元，但仍然惹來全國瘋搶，炒賣開價高達人民幣10萬元、20萬元，甚至有轉售者竟敢開價38萬元。

至今為止，這款三摺手機的訂購數量已超過500萬台，單是這批訂單，價值就超過一千億元人民幣，還未計及將來在店舖售出的實體貨。愈是貴價的手機，似乎愈多人感興趣，西方政客不停向中國經濟潑髒水，看來最終又會被打臉。

其他廠商不是不想生產三摺手機，但是正如華為的工程師所說，別人想到，卻無法做到，以蘋果公司為例，莫說是三摺，就連兩摺手機，他們尚未成功研製出來。現在的蘋果手機，已不再是最高科技的代表，難怪在中國的銷量，近月已跌出頭5名。