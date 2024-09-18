筆下風雲：美利堅傻人多多多

特朗普果然是「惹火尤物」，日前第二度被暗殺，幸好有驚無險。58歲白人男子勞思涉嫌企圖暗殺共和黨總統候選人、前總統特朗普而被捕，美媒發現勞思去年曾出書呼籲伊朗刺殺特朗普。美國傻人多多多，又一例證。

事後美國首富、社交平台X老闆馬斯克發文質疑，為何無人暗殺拜登及賀錦麗，結果口舌招尤，被外界口誅筆伐，逼得他狼狽刪文。美國是否有言論自由呢？經營社交平台的馬斯克用自身經驗，把答案告訴大家。

由於事件平安落幕，特朗普亦不如上次被行刺那樣血流披面充滿戲劇性，故外界大都認為對選情無甚影響。但事件同樣說明，美國引以為傲、不斷向世人說教的最優秀民主制度，早就荒腔走板，變質變味。

民主選舉的要義，在於以文明和平手段實現政權交替，若下下都要舞刀弄槍，以殺死候選人為目標，這種所謂的民主選舉根本沒有意義。但很明顯，美國民主制度正走上窮途末路，不僅暴力事件頻仍，選出來的人也不是為人民服務，而是為金主服務。上屆美國總統選舉，耗費超過4,000億美元，為史上最昂貴的選舉。金權政治說客充斥，金主左右大局，毫無公平公義可言。難為盲目崇美的香港黃絲，言必稱美國民主萬歲，不啻是自欺欺人罷了。

經歷過兩次暗殺，特朗普都可謂美國史上最多災多難的總統候選人。目前民調顯示，賀錦麗的支持度稍勝特朗普。有上次輸給拜登引爆國會山莊暴亂的前車之鑑，一旦特氏再一次以些微票數落敗，其支持者肯定不會善罷甘休，會不會有樣學樣，輕則搞出暗殺對手事件，重則爆發美國內戰，誰也說不準。美國傻人多多多，這場選舉如何收科，不妨等着瞧。