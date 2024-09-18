破29宗集運毒品 檢貨值2500萬拘5人

【本報訊】為打擊販毒集團利用集運方式進行毒品販運，海關毒品調查科人員在市內多間集運公司進行突擊搜查。自2024年1月1日至今，香港海關採取代號「狙擊者II」的執法行動，以打擊不法分子利用集運方式進行毒品販運。直至前日，海關在行動中共破獲29宗毒品販運案件，查獲逾65公斤的毒品，總市值超過2,500萬元，並且拘捕5名男子。

其中，關員在經過一連串風險評估及情報分析，於上周四（12日）在葵涌一間集運商的貨倉，鎖定一個從美國到港、報稱是營養補充劑的空運包裹，經查驗後，發現當中藏有兩公斤懷疑霹靂可卡因，市值約210萬元。關員經跟進調查後，隨即採取監控遞送行動。至昨日，關員在荃灣拘捕一名身穿校服的17歲中五男學生，他當時在荃灣一間便利店，相信是收取了報酬而簽收涉案的包裹，海關遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名17歲少年。