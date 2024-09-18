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的士救護車對撼 兩司機送院
【本報訊】昨日凌晨零時許，一輛的士與救護車，在荃灣仁濟醫院對開關門口街懷疑失控碰撞，兩車司機（31及33歲）同告受傷。救援人員接報趕至，替兩名傷者敷治包紮後，再把他們送院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。
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