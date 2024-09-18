收掣不及 政府車輛撞傷過路翁

【本報訊】昨日中午12時許，一輛隸屬發展局的政府私家車，在北角馬寶道28號華匯中心對開褪後泊車時，一名姓劉（75歲）老翁剛巧在車尾位置橫過馬路，司機懷疑收掣不及，結果劉翁遭私家車撞倒。救援人員接報趕至，發現劉翁清醒惟盆骨受傷，遂由救護車把他送院治理，涉事司機留在現場助查。發展局回應指出，該局一名司機在執行職務時，倒車碰到途人。事件會按程序調查及作出跟進。發展局對事件的發生表示遺憾，並向傷者致以慰問，祝願他早日康復。

司機飲水嗆鼻 小巴剷路撼欄 此外，昨日上午約8時半，一輛106號專線小巴，沿觀塘牛頭角道東行駛至康寧道交界時，車輛因應交通燈號停下。詎料，司機疑飲水時嗆鼻，導致誤踏油門令小巴失控衝前，撼撞路邊圍欄後，再剷上行人路並撞及休憩場地鐵欄始告停下。事故中，姓黃（69歲）小巴司機沒有受傷，小巴車頭損毀，約4米長路邊圍欄及10米長休憩場地鐵欄被撞毀，肇事小巴其後被拖走善後。

另外，昨日上午9時許，一輛的士沿牛池灣清水灣道往西貢方向行駛，駛至近彩雲商場對開，的士懷疑失控，掃毀路中約兩米長鐵欄及一個燈箱後始告停下。意外中，的士車頭嚴重毀爛，鐵欄被撞至扭曲變形，姓羅（65歲）的哥沒有受傷。據了解，有人聲稱因突然有黑影衝出馬路，的哥扭軚閃避時失控肇禍。