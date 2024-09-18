繼承網上女友遺產 99男上當失2000萬

領取先繳行政費 騙黨11人就逮 有網上情緣詐騙集團，於去年杪至今年8月以不同交友程式，假扮離鄉別井、孤身在日本工作的本地女子，結識包括工程師、醫生等本地專業男士後再譜網上戀曲。務求令事主落疊，騙徒更聲稱是其女友公司的上司，指其女友已離世，事主只需繳付不同的行政費便可繼承遺產。執法部門經調查後，於前日拘捕包括集團骨幹在內共11男女，初步相信案中至少有99名受害人，損失金額共約2,000萬元。

執法部門早前根據線報及經調查後，得悉有網上情緣詐騙集團，利用不同的手機交友程式，假扮本地女子結識本地專業男士，同時聲稱獨自在日本工作，繼而以甜言蜜語與目標男士建立親密關係，最後發展成網絡情侶。

扮孤身在日工作 不幸離世 過程中，事主僅聽到女子的聲音或看過數張照片，卻從未目睹女子的真實芳容。當戀情進展如火如荼之際，騙徒便扮演女子於日本公司的上司，利用即時通訊較件聯絡事主並附上公司名片，從而獲取事主信任。

其後，騙徒聲稱事主的女友在日本不幸離世，並遺下一筆數十萬元的遺產，指出只要事主繳付不同的行政費，便能領取該筆遺產。惟當事主繳費後，騙徒卻食髓知味要求更多行政費，直至事主驚覺受騙，騙徒便告失聯。案中迄今至少有99名（21至44歲）男士受騙，當中包括測量師、工程師、教師及醫生等專業人士。

警員經深入調查及情報分析後，發現詐騙集團成員負責招攬，並操控至少30個本地的傀儡戶口，在收取騙款後即時以轉帳方式，清洗詐騙案的犯罪得益。調查又發現，去年12月至今年8月期間，該詐騙集團已清洗約2,080萬元犯罪得益，集團又開設不同虛擬貨幣傀儡戶口協助清洗黑錢。

在鎖定多名詐騙集團成員身份後，執法部門本周一（16日）在全港多區展開代號「銀壁」的打擊網上騙案罪案的執法行動，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，共拘捕9名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎20至59歲，其中4名被捕男女為骨幹成員，出售戶口人士則收取數千至一萬元報酬。行動中，警員檢獲13部手機及一部電腦，全部疑犯已被帶走調查。據了解，案中最大一宗損失達108萬元，事主是一名26歲辦公室助理，案中絕大部分男士俱墮入同一詐騙手法蒙受損失。