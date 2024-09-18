醫健：健康在您手：培養細味能力 提升正向情緒

炎炎夏日，碼頭附近的雪糕車總是吸引着長長的人龍，大家拿着雪糕筒，享受着雪糕帶來的涼爽。這些美好時刻總是很快就過，我們如何能夠好好「細味」生活，提升正向情緒呢？

細味 （Savoring）是正向心理學中一個有意識的過程，透過想法、行為和情感延長體驗事物時的持續性、強度和讚賞，甚至將簡單的生活體驗轉化為正向的情緒，減少焦慮和抑鬱等。在此與大家分享由心理學家及研究員撰寫的書，名為《成長心態：面對逆境的突破挑戰與自我實現 》，當中所整理的其中5個培養享受正向經驗的方法：

1.分享經驗：向身邊人分享我們的經歷，增強自身的正向情緒

2.祝賀小成就：為自己能夠完成生活上的小目標而祝賀，肯定自我的價值，建立美好的回憶

3.提升五感：放慢節奏，連結五感，即視覺、嗅覺、聽覺、觸覺及味覺與內心的感受，如洗澡時，感受水的溫度和流水的聲音，體會放鬆和身心平靜的過程

4.細數幸事：回想自己擁有的人與事，感恩生活中的點滴

5.明白時間的流逝：時間轉瞬即逝，通過反覆回味和思考美好經驗，延長快樂的感受

透過反覆的練習以上方法，希望能幫助大家細味生活的樂趣，讓自己擁有更多正面的想法。精靈寶庫每月均會舉辦免費身心靈健康體驗活動，有興趣者可聯絡5989 5062了解更多。

聖雅各福群會精靈寶庫（推廣精神健康流動宣傳車服務）活動經理 潘杰山

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