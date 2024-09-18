大熊貓龍鳳胎暴風式成長 明年首季公開亮相

內地兩國寶傳9‧26來港 全城瘋狂 香港將有6隻大熊貓。政府指內地贈港的一對大熊貓目前尚待隔離檢疫程序，期望本月底來港、明年見面，有消息指牠們將於本月26日上機來港。至於剛滿月的熊貓龍鳳胎，政府希望明年首季能與市民見面，詳細日期待專家決定。

對於內地贈港一對大熊貓何時來港，政府指已和內地機關原則上達成協議，但還有一些細節要處理，正在商確實際啟程時間。政府指大熊貓已進入隔離檢疫程序，順利的話會盡快安排來港，目標是本月底來港，大熊貓來港仍需隔離檢疫和適應環境，詳情需視乎專家意見，評估牠們的狀態、健康情況及適應情況，期望來年能與大熊貓見面。

兩周後可離保溫箱 大熊貓盈盈於上月15日誕下龍鳳胎，孖B已滿月，被形容正處於「暴風式成長」階段，預計兩星期後不再需要用保溫箱。兩姊弟出生時重122克，現在已逐漸成長。政府指孖B已經滿月、健健康康，體態出現熊貓特性，期望盡快和牠們見面，但同樣要待專家評估其實際情況，期望明年第一季可與市民見面。

海洋公園的熊貓館只能容納4隻大熊貓，但龍鳳胎加上內地來港的兩隻大熊貓，本港將會有6隻熊貓。海洋公園早前預計，有需要擴建新館，但龍鳳胎還需與盈盈同住兩至3年，因此尚有時間預備，園方已開始籌備相關工作。

因應大熊貓數量增加，有不少聲音建議本港參考其他地方推行「大熊貓經濟」，而海洋公園所在的南區區議會搶先推出一系列相關的熊貓主題活動，該區提振地區經濟專責工作小組提交文件指出，月底將有一輛熊貓主題巴士供港島巴士線收費服務、向市民派發載有熊貓圖案的紀念品、推出大熊貓及南區特色漁港彩艇、主題打卡點和燈飾、熊貓糕點和飲品，以及中小學熊貓繪畫比賽。