港島節逾百活動 重現漁民嫁娶盛況

【本報訊】為推動社會氣氛及增加人流，各界舉辦不少地區活動。有團體在本月及10月舉行港島節，在區內舉辦合共超過100場活動，讓市民通過文化旅遊的主題，體驗港島各區的文化旅遊和特色景點，而打響頭炮的是火龍巡遊賀中秋，稍後更以舞台劇形式重現昔日水上人的嫁娶盛況，更會唱鹹水歌。

香港仔火龍巡遊響頭炮 香港島各界聯合會聯同多個地區團體合辦的港島節，頭炮是昨晚在香港仔廣場舉行的火龍巡遊，火龍是由火龍隊伍除了穿梭香港仔的中心街道，最後還會到瀑布灣公園為火龍進行落水儀式，相當特別。

下周日在小西灣運動場會舉行1,200架無人機大匯演；中西區則在本月29日舉行中華龍獅大匯演，屆時會有10條舞龍，75隻醒獅和1,000人參與，還會展示飛龍鳳舞、獅子採青等高難度動作技巧。

本月26日晚上7時開始至11月，中環皇后像廣場擺放名為龍馬精神的10米高大型花燈，附有7,500個由更生人士編織的如意結以挑戰世界紀錄，盼參與者和觀眾更深刻地體會中華文化。灣仔區則在本月28日在禮頓山布置一些熊貓的虛擬實境和不倒翁，又會同四川的熊貓基地連線，市民可以同四川的熊貓飼養員交談，進一步了解熊貓的生活情況。

繼而於本月29日至10月1日，香港仔將舉行繽紛光影耀南區，有關活動除了傳統漁船在避風塘巡遊外，還安排市民登上舢舨享受漁港風情。10月1日，南區香港仔會舉辦以漁家嫁娶為主題的活動，動員逾百人以舞台劇形式重現昔日水上人的嫁娶盛況，當中又會唱鹹水歌，為市民帶來熱鬧喜慶的氣氛。