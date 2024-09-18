趕歸家慶團圓 各區大塞車

【本報訊】中秋家家慶團圓，但打工仔下午即使提早收工，回家之路亦路路不通。昨日下午港、九及新界已出現條條車龍，屯門公路更因為有車禍，車流量大受影響。根據運輸署公布，昨午後港島的干諾道中天橋（往西區海底隧道方向）、干諾道中（往堅尼地城方向）及東區走廊（來回方向）大擠塞；九龍的漆咸道北（往尖沙咀方向）及東九龍走廊（往尖沙咀方向）均水洩不通。

「返到去應該食餸尾」 有提早放工的打工仔大呻中秋運不佳，雖比平日提早兩小時放工，但至下午6時仍被困龍翔道。運輸署指，觀塘繞道（往大老山隧道方向）至傍晚時依然擠塞。屯門公路方面，由屯門經皇珠路往屯門公路方向，或屯門公路近屯門市中心、往元朗方向一帶甚至元朗公路均見擠塞。各區大塞車，有市民於網上大呻「咁塞車法，返到去應該食餸尾」，亦有網民笑言「塞車賀中秋」，甚至「喺架車賞月算喇」。

至晚上8時半，運輸署公布，因交通意外而封閉的龍翔道（往觀塘方向）近黃大仙港鐵站的部分行車線已解封，同樣因交通意外而封閉的窩打老道（往獅子山隧道方向）近龍翔道公園的慢線已解封。