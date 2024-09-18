中秋節35.7℃ 史上最熱

【本報訊】秋老虎及低氣壓在中秋日齊出動，本港天氣多變，天文台昨日下午3時錄得最高氣溫攝氏35.7度，創本港有紀錄以來最熱的中秋節，並是今年以來本港最熱的一天。但晚上9時50分，天文台又發出黃色暴雨警告，部分市民賞月活動亦受影響。

今多雲有雨 最高料34℃ 昨日艷陽高照、熱力逼人，下午3時50分，本港多區均錄得極高氣溫，流浮山最高氣溫達攝氏37.3度；元朗公園最高氣溫37.1度；上水最高氣溫36.6度。黃大仙、黃竹坑及跑馬地最高氣溫均超過36度。昨日市區溫度亦創下歷來最熱的中秋節紀錄，天文台紀錄顯示，之前的中秋日最高溫紀錄是去年的9月29日，當日最高氣溫為攝氏33.7度。

另外，本港天氣亦受到南海低氣壓的影響，天文台昨日預測，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並已進入本港800公里範圍，預料該熱帶低氣壓會在今日向偏西方向移動，橫過南海，大致移向海南島至越南中北部一帶。按照昨日的預測，該熱帶低氣壓會與本港保持約600公里或更遠距離。除非該熱帶低氣壓顯著增強，否則按現時路徑，本港發出熱帶氣旋警告信號的機會較低。

此外，受到東北季候風影響，廣東沿岸風勢較大，今日本港天氣大致多雲，有幾陣驟雨，日間最高氣溫可達攝氏34度。