無人機化身火龍 舞動維港夜空

【本報訊】1,000架無人機昨晚齊集灣仔海濱賀中秋，表演有濃濃的中秋節主題，月餅、玉兔，加上熱爆全城的大熊貓等，主辦機構還在維港上空送上火舞巨龍表演，吸引數百名觀眾到場欣賞。中秋特色項目還有大坑舞火龍，今日該活動規模升級，新增銅鑼灣道的定點表演區，亦有小童合力舞動由一萬顆LED燈點亮的小火龍。

灣仔海濱人頭湧湧 昨晚8時灣仔海濱上演中秋無人機表演，活動開始前30分鐘，現場已擠滿數百名市民及遊客等候，雖然昨晚灣仔氣溫仍高達攝氏32度，但無阻現場觀眾熱情。到晚上8時，灣仔海濱上空準時迎來1,000架無人機，展示各種以中秋節慶為主題的圖案，包括玉兔、月餅、傳統風琴紙燈籠、玉兔燈籠、熊貓造型燈籠等，現場觀眾紛紛拿起手機「打卡」留影。同時，維港上空亦首次上演舞火龍，呼應大坑經典巨龍。整場無人機表演長約10分鐘。

此外，今年大坑舞火龍的規模升級，新增銅鑼灣道的定點表演區，亦有小童舞動由一萬顆LED燈點亮的小火龍。大坑舞火龍總指揮張國豪昨早在電台節目表示，周一（16日）晚的人流大約擠滿大坑70%至80%範圍，留意到很多內地遊客到大坑欣賞舞火龍，尤其吸引年輕人，估計他們之前未看過此表演，料昨晚會吸引更多人到來。