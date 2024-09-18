昨夜月明人盡望 百業苦候露曙光

消費氣氛淡靜 酒樓街市冷清 中秋節來臨，今個中秋熱力逼人，氣溫破逾百年紀錄，但經濟卻極冷，消費萎縮下，市民做節亦較前節儉。北上消費浪潮影響下，有餐飲業人士估計，今年中秋整體生意額跌達15％，有酒樓圍餐更劈價至每席2,000至3,000元。昨日是中秋正日，往年是「一家之煮」大肆採購的時候，但街市檔販卻指，昨日生意未見特別興旺，有檔主直言有市民「連海鮮都喺上面（內地）買落嚟」，大嘆生意比平時更差。不過，亦有市民豪擲逾3,000元做節，比去年多近半，因為今年「熱鬧咗」，又指自己買海鮮亦要排隊等候。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少港人北上消費，及在家做節等因素影響，今年中秋不少食肆不敢加價，以往晚飯一圍枱可收費5,000元，今年訂價則跌至約4,000元，部分酒樓甚至減至3,000元一圍。他指，過往中秋節酒樓晚飯一般可做兩輪生意，但今年只做到一輪，維港兩岸如灣仔、銅鑼灣等食肆因有節慶活動生意較好，但其他區域人流明顯較冷清，部分表示甚至不及平日一半生意。

晚飯劈價至3000元一圍 黃續指，經濟環境欠佳致消費疲弱，估計今年中秋節業界生意額均不理想，料較去年中秋檔期減少10％至15％，單日總體餐飲收益則由去年2.8億元減至2.5億元。

本報記者昨日下午3時許到銅鑼灣鵝頸街市，發現購買食材的人流頗多，大都集中於魚檔及海鮮檔。豬肉檔負責人陳先生表示，近年打邊爐做節愈趨普遍，豬肉檔生意逐漸大不如前，「啲後生唔搞咁多嘢㗎喇，你睇我舊『第一刀』（拜神豬肉較常用部位）都未賣過」，加上受移民潮等因素影響，昨日的生意比平時略顯淡靜。菜檔負責人李小姐亦認為生意比平時更差，望着單薄人流大嘆市道「靜英英」，「你睇吓邊有人啫？總之就係靜啦。」

檔販嘆潮興北上買餸 海鮮檔負責人何先生則形容生意「過得去」，比平日多兩、三成，不少客人均表示要打邊爐做節，但比往年中秋遜色，直言受北上消費影響，大呻生意難做，「唔單止北上做節，仲北上買餸落嚟，連海鮮都喺上面買落嚟！」

經濟吹淡風，販商心灰意冷，但亦偶有市民大手筆買貨，李小姐昨天在海鮮檔購買了1,000多元的魚及蝦，加上早前已購買1,000多元的盆菜，一家8口今年共花3,000多元做節，比去年花的2,000多元再進一步。她指昨天街市比往年做節熱鬧，自己在檔口亦等了一段時間才能買得心頭好。一家五口做節的梁小姐則表示，今年預計用2,000多元做節，與往年相若，未有因經濟不景而「縮皮」，「始終一年都係得一次，唔會特別慳。」