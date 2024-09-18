教資會肯定港大教學質素

【本報訊】大學教育資助委員會轄下質素保證局（質保局）昨日公布，已完成第三輪質素核證周期的香港大學（港大）質素核證報告，評審小組肯定港大與香港大學專業進修學院在課程發展、審批、監察和檢討方面推行全面的政策和程序，並就教與學的部分管理提出建議。

質素核證報告指出，香港大學是第三輪質素核證周期中第4所進行質素核證的大學，截至2023年5月31日，港大及相關學院共有85,162名學生，包括19,864名全日制學生修讀香港大學專業進修學院課程。

小組評審後肯定港大在多個方面的教與學工作，報告亦建議校方檢視港大教與學質素委員會及／或學院教與學質素委員會的組成，研究可有空間使副院長 （教學）在有關質素和學術水平的委員會內的代表性和角色更趨一致；並檢視學院教與學質素委員會的組成，以確保在學生代表參與方面做法一致。

促調整檢討學院聲明次數 此外，評審小組查閱學院就學生向相關問卷及學習經歷提出意見的回饋聲明，發現內容有不盡相同之處，指值得關注，促港大調整檢討學院聲明的次數。

港大回應指，評審小組的肯定是對校方的鼓勵，在瞬息萬變的高等教育環境中，港大未敢自滿。已採納評審小組的意見，積極檢視大學及各學院教與學質素委員會的組成，以確保其一致性。