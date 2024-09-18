港大收緊預約機制 分流遊客

【本報訊】10‧1假期將至，預料有大批遊客訪港，香港大學昨宣布，本月28日至10月10日期間會推行新遊客分流措施，周一至周六的上午8時至下午8時30分，訪港遊客必須在港大平台預約才可到訪。本報早前報道，不少訪客於晚上6時半後到港大參觀，致大批旅遊巴塞爆薄扶林道一帶，居民亦感困擾。

周日公眾假期免預約 港大的新措施規定，遊客在星期一至星期六上午8時至下午8時30分期間往港大參觀，須提前透過港大網上登記平台預約，校方會視乎每節人數的配額情況而定。上述時間以外，包括星期日及公眾假期，到訪港大校園的遊客毋須提前預約。此外，下月起，港大將調整每節校園導賞團時間至90分鐘，讓訪客在學生導賞員帶領下，有更充裕時間了解景點歷史及資料等。

港大於今年5月推出預約參觀制度，避免大量遊客影響校內學習環境，當時規定周一至周六晚上6時半後毋須預約，結果大批訪客另闢蹊徑，晚上6時半後便有旅遊巴接載訪港遊客到港大附近、然後在毋須預約的時段入校參觀，港大校門外、薄扶林道一帶幾乎每晚均有多架旅遊巴停泊、逾百旅客逼爆狹窄山路，險象環生，區內居民日常生活亦受影響。當區區議員劉天正指，相關情況自年初已出現，惟暑假期間更「猖狂」，至上月中他已收到超過10宗居民投訴。他又透露，地區人士曾與港大及相關部門商討解決辦法。