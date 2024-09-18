10‧1搭電車康體設施免費 睇戲半價

【本報訊】本港在10月1日假期將推出多項優惠及活動。當日市民可免費乘搭電車，以八達通七五折乘搭大部分港鐵路線，而小童可免費乘搭巴士指定日間路線；9月30日至10月2日免費乘搭天星小輪。在文娛方面，市民可半價看電影，免費享用康文署轄下多個康體設施，而食肆、公眾街市及小販攤檔提供優惠，而逾百商場亦推出不同的優惠。

逾3000食肆推優惠 被問到市民假期北上消費會否影響刺激市道效果，政府指有信心政府和各界優惠可鼓勵本地消費；而除了市民，遊客亦可參與或享用優惠，對香港消費市場有幫助。

10月1日當日，八達通七五折優惠適用於港鐵大部分路線、輕鐵、和港鐵巴士，過境的東鐵綫來往羅湖和落馬洲站亦可享用。康樂及文娛優惠方面，電影發展基金在當日將資助市民半價看電影。而康文署轄下多個康體設施、博物館展覽、濕地公園亦會免費開放；全港多間商場、百貨公司、西九文化區、海洋公園、昂坪360、山頂纜車等會有優惠和獎賞。在飲食方面，逾3,000間食肆會有餐飲優惠，至少一萬個公眾街市及小販攤檔有七五折優惠。10月1日至10月7日，「本地魚菜直送」實體店、網店或手機應用程式購買指定產品亦有七五折。

其他商場優惠包括消費滿指定金額送出現金券、戲票、音樂會門票和機票等；抽獎和換領禮品活動；特定的會員活動；免費泊車；及指定商戶折扣等。

另外，商場亦會為內地旅客推出優惠，吸引他們10月1日長假期消費。港鐵商場亦推出優惠，本月30日透過應用程式活動送出4.5萬張、總值1,050萬元的電子優惠券，下月亦會向顧客送出7,500萬MTR積分。

義工隊亦會進行送暖行動，向部分長者提供免費口腔檢查和諮詢服務，以及資助部分市民本地遊等。另外，部分地區亦會舉辦無人機表演、飄色巡遊、特色市集及花燈展覽等。