葵院病房爆蝨患 4病人被叮咬

【本報訊】床蝨攻入葵涌醫院！院方昨日公布，該院續護病房前日（16日）先後有4名男病人懷疑被床蝨叮咬，經檢查發現一個已封閉的暖氣槽及10張病床出現床蝨。醫院極度關注事件，已為4名病人提供適切的治療，同日已安排專業滅蟲承辦商到病房處理床蝨，並通知食物環境衞生署，安排滅蟲專家昨日到病房視察及提供滅蟲意見。

暖氣槽10病床揭床蝨 涉事的續護病房在事發當日早上報告一名男病人皮膚痕癢，職員隨即檢查，懷疑病人被床蝨叮咬，其後在該病人的病床上發現床蝨。職員隨後檢查病房其他範圍及病人的被服，在一個已封閉的暖氣槽及另外10張病床上再發現床蝨，另外亦發現3名男病人懷疑被床蝨叮咬。個案已呈報醫院管理局。

該院表示，會為病人進行接觸調查，並提供防治床蝨指引，防止床蝨擴散，亦會聯同專業滅蟲承辦商調查床蝨繁殖的源頭，並採取積極措施，防止床蝨在院內繁殖及擴散。為防止床蝨繁殖，醫院亦會在全院其他範圍採取一系列應對措施，包括加強檢查院內其他範圍確定有否發現床蝨、安排專業承辦商採取滅蟲及防治蟲患措施及加強病房清潔。院方又採取一系列措施加強保障病人及防止床蝨傳播，包括在有關病房進行滅蟲、深層清潔及持續環境監察；為有關病人進行皮膚監測，並將病人的個人物品放置於密封膠袋內隔離，直至確定沒有床蝨；更換涉事病房的被服，進行深層徹底消毒；及所有受影響的床褥及枕頭經妥善處理後棄置。