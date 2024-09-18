西營盤社區會堂遺失USB 306租場者私隱恐外洩

【本報訊】西營盤社區綜合大樓社區會堂逾300租用人資料疑外洩！中西區民政事務處前日收到一宗場地管理服務承辦商遺失租用場地人士資料的通報。

民政處譴責承辦商 「昇捷設施管理有限公司」(承辦商)於當日上午向民政事務處通報，負責處理會堂場地／設施租用申請的一名職員於上周六上班期間遺失一可攜式裝置（USB），當中載有共306名租用會堂場地／設施的申請機構名稱、活動日期及時間、聯絡人姓名及其聯絡電話。有關資料不包含任何個人身份證號碼和其他個人資料。

接獲通報後，民政事務處隨即要求並陪同承辦商報案，通報個人資料私隱專員公署，並陸續聯絡所有受影響的申請機構致歉及解釋事件。民政事務處亦設立熱線（2852 3735）供有關人士查詢。民政事務處已即時暫停承辦商處理會堂場地／設施的租用申請。民政事務總署亦已同時通報物業管理業監管局，就承辦商作為持牌的物業管理公司未有妥善處理個人資料，作適當跟進。

民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並會嚴肅跟進，以防同類事件再次發生。民政事務處就本次事件向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求承辦商提交詳細報告，以及採取一切必要措施，防止有關資料進一步外洩。在承辦商未能採取令人滿意措施前，民政事務總署不會容許承辦商參與競投轄下其他項目。