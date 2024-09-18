舒適堡欠供MPF 積金局入稟追337萬

【本報訊】本地連鎖健身中心舒適堡早前宣布暫時全線結業。積金局於周一（16日）入稟高等法院，指舒適堡未為員工繳交6月及7月的強積金供款及附加費，涉款逾337萬元，要求法庭頒令對方支付涉款及訟費。司法機構暫未就案件排期聆訊。另外，消委會截至昨日下午4時，共接獲4,400宗有關投訴，涉及逾1.46億元，平均每宗個案涉及金額為3.3萬元，金額最高一宗涉及181.7萬元，最低一宗涉及99元。

暫未排期聆訊 原告為強制性公積金計劃管理局，被告是Physical Health Centre Hong Kong Limited（舒適堡）。入稟狀指，2024年6月至7月，被告未有為僱員作出強制性供款，涉款共約337.4萬元，遂根據《強制性公積金計劃條例》，入稟高院向被告追討欠款及供款附加費，以及是次聆訊衍生的訟費。

據積金局早前指，如舒適堡未能於供款日作出供款，局方會適時採取適當的法律行動。積金局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。勞工處亦指十分關注事件，正積極跟進有關情況，聯繫公司管理層，要求公司須按《僱傭條例》及僱傭合約條款妥善處理員工事宜。案件編號：HCA 1875/2024