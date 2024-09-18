學童輕生 校外社工少介入 須優化三層應急

半個月3宗 政府指機制須續用 近年學生的情緒備受關注。去年12月在全港中學推出的「三層應急機制」將於本年底完結，教育局稱會密切留意機制運作，已委聘顧問檢視機制成效。然而9月初開學至今僅半個月，本港錄得3宗學童自殺個案，政府昨回應學童自殺情況是否已響起警號時，指「三層應急機制」須繼續存在，以確保有需要個案可得到處理，但同意當中有優化的地方，事關正常的三級機制應該像三角形，然而實情是目前第二層機制使用的數字比第三層少。

對於有學童自殺，政府表示難過，強調當局已設立三層應急機制處理，包括在學校及早識別介入輔導，在第二層向校外包括社工及專業人士求助，以及第三級尋求精神科醫生作適切治療。認為三層應急機制須繼續存在，以確保有需要個案可得到適切處理。但同意當中有優化的地方，事關正常三級機制應該像三角形，但實情是向校外社工或專業人士求助的第二層機制的使用數字較第三層的精神科治療少。

政府續稱，理解到現象或基於學校關心學生，一開頭就把個案學生置於最急切處理的階段，但有時社工及專業人士介入的第二層處理，會比去醫院更好，優化方向是要讓學校及有關人士更掌握情況，了解社署統籌的社工網絡可提供的協助。

指較轉介醫管局個案少 至於學童面對的壓力，政府認為除了學校和學業，家庭、學生的個性和解難能力也是原因之一，特別是遇到問題選擇埋事心底而不向外傾訴，因此要培養學生更有力量處理困難。政府呼籲整個社會要共同努力，無論是家庭一分子或鄰居，若察覺學童有問題的話，及早代他們求助重要的。

學生精神健康近來引起大眾關注。教育局日前指截至本月15日在「三層應急機制」下共收到123宗需要「校外支援」的學校求助個案，而醫管局截至7月底透過機制共接獲289宗校長轉介個案。

辦工作坊宣傳家庭教育 教育局又指已推行「4R精神健康約章」，冀學校在約章之下有採取具體行動，落實休息、放鬆、處理人際關係和如何面對逆境等4個促進精神健康的要素及目標。由於家庭教育亦不能忽視，然而家長往往因忙於工作，時間不太多，當局未來會舉辦工作坊講解處理手法。政府重申，會不斷審視有關政策，亦有相關委員會針對事件成因和個案，檢視有關措施或機制的成效。