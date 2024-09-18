八達通料明年推新讀卡機 拍卡付款優惠券同時領取

【本報訊】八達通公司表示，將推出新一代八達通讀卡機，有連線上網功能，處理能力亦較高，例如用戶可在用八達通拍卡付款的同時領取優惠券、自動換取泊車優惠、透過八達通App叫車等。八達通亦計劃為新機加入個人化功能，允許商戶自行錄製及上傳心儀的拍卡聲，即除了熟悉的「嘟」聲，亦有機會加入動物或人聲。新機將在今年稍後在個別商戶逐步進行測試，預料明年推出。