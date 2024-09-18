亞太地質公園網絡研討會 逾800人出席 包括漁署代表

【本報訊】香港地質公園是珍貴的天然資源。第8屆亞太地質公園網絡研討會於本月12至15日，在越南高平聯合國教科文組織世界地質公園舉行。漁農自然護理署助理署長葉彥、高級地質公園主任陳羽嵐和地質公園主任蔡旭金也代表香港地質公園參加了此次會議。而陳羽嵐更在本屆亞太地質公園網絡諮詢委員會選舉，當選亞太地質公園網絡諮詢委員會成員，未來兩年將為亞太地質公園的發展作出更多貢獻。

兩年一度 加強國際間交流 除了亞太區的地質公園，聯合國教科文組織、歐洲地質公園網絡、拉丁美洲地質公園網絡、非洲地質公園及北美地質公園的代表，共有超過800人參加此次會議。

每兩年舉辦一次的亞太地質公園網絡研討會，旨在加強國際交流、促進合作，推廣地質遺迹、生物多樣性、自然環境及文化遺產，並為促進全球環境、社會與經濟的可持續發展作出貢獻。今年正值世界地質公園網絡成立20周年，是次研討會也同時慶祝世界地質公園在過去20年所取得的豐碩成果。