極端天氣隨時殺到 南丫電廠擋水牆加高

參考山竹襲港水位 提升基準以上至少6米 全球暖化導致極端天氣出現頻繁，市民仍記得「山竹」襲港或「500年一遇」的大雨造成本港多地水浸，不少住宅和商場停電。面對極端天氣帶來的供電問題，港燈將採取不同措施提升發電系統、輸配電系統可靠性，包括提升所有新建主變電站防洪能力，預料落實相關措施後，有能力應對直至21世紀末帶來的挑戰。

近年風暴的威力不斷增強，其中港燈於東區沿岸部分電力供應裝置，曾受水浸而影響供電。「山竹」於2018年襲港時，港島東最高水位紀錄為主水平基準以上5.45米水平，港燈其後檢視相關地區的所有變電站和南丫發電廠，正分階段為變電站加裝或提升擋水牆高度至主水平基準以上6米，預計到2026年初有關提升工程將會覆蓋所有距離岸邊100米內、位處有嚴重水浸風險地區的電力設施。

廠內關鍵地點設防坡堤 港燈早前修訂內部指引，所有新建的主變電站，防洪能力一律要提升至可以應付高度為主水平基準以上7米的水浸。而其他新建的配電變電站，除符合特殊要求外亦要符合相同標準，以確保新的變電站未來將有足夠能力，抵禦直至2100年，因水平面上升而可能發生的水浸。

為應對愈來愈頻繁的極端天氣引起的水浸，港燈於南丫發電廠內最新落成的燃氣發電機組L12及正在興建、於2029年落成的L13機組，其地基高度已採用主水平基準以上7米的規格。此外，發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約兩米高的防洪牆，減低因風暴潮和越堤浪對發電設施可能帶來的影響。

掛3號波 人員留廠維修 港燈於今年內亦會在發電廠內近海位置加裝 「可拆除式防洪閘」，並陸續為重要關鍵發電設施提升或加裝保護裝置，確保一旦遇上水浸、惡劣以至極端天氣時，都依然能夠正常運作。

就過往水浸風險較高的地區，港燈為港島北13座低於水平基準6米的變電站安裝防洪閘門，並將主閘更換成水密閘門。在杏花邨及柴灣等變電站，則已安裝水浸警報及防水牆等。另外，當天文台發出3號強風信號後，港燈亦會加派人員留廠進行維修，亦會額外運行多一個發電機組作應變。

港燈在發電廠內近海位置加裝 「可拆除式防洪閘」。 發電廠內多個關鍵地點設有防波堤和約兩米高防洪牆。